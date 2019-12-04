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كلمات مؤثرة من والد الشهيد محمد الدرة في نعي شعبان عبدالرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:02 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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البهي عمرو
قال جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة، إن رحيل الفنان شعبان عبد الرحيم خبر ازعج الجميع موضحًا أن شعبان عبد الرحيم قدم أشياء كثيرة للشعب المصري و الفلسطيني.

وأضاف جمال الدرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « مساء دي ام سي» المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامي رامي، رضوان، أنه يعزي المصريين فى وفاة الفنان الوطنى، شعبان عبد الرحيم.

وأشار، جمال الدرة إلى أن، أغنية الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ضد إسرائيل كان لها تأثير كبير، على الفلسطينيين.

وأوضح، جمال الدرة، أن الشعب المصري فى جميع الأوقات يقف بجانب الشعب الفلسطيني، وأن الكيان الصهيونى يشمت فى وفاة الراحل الذي كان يحرقهم.

وأكد جمال الدرة، أن مشهد استشهاد نجله تم توثيقه في أغنية من أغاني الراحل شعبان عبد الرحيم، وهذا دعم للقضية الفلسطينية.
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