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أخبار البلد

بعد الموافقة على تنفيذه.. 90 طن سمك إنتاجية فدان مشروع الاستزراع التكاملي بالأراضي المستصلحة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صورة تعيرية
صورة تعيرية
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صدى البلد
وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري على تنفيذ نموذج الاستزراع التكاملي في الأراضي المستصلحة الجديدة.

ويهدف المشروع إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، وذلك للحصول على إنتاجية تصل إلى 90 طن أسماك من الفدان الواحد.

والمشروع يعتمد على استخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم استخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة، ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة، والتي ليس لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه.

ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.
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