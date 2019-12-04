اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بـ الأميرية

قررت نيابة الأميرية، إحالة عامل "كهربائى" إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وعثر بحوزته على 250 جراما من مخدر الحشيش بدائرة القسم.





البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه وبحوزته 250 جراما من مخدر الحشيش، و300 قرص مخدر ترامادول ولورارين و60 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى 300 جنيه.





تم اقتياده إلى قسم شرطة الاميرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، ومخدر الحشيش للتعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.



