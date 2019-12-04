الصحة: إطلاق مبادرة رئاسية قريباً للكشف المبكر عن أمراض الكُلى

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه جار إطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الكُلى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الصحة والسكان خلال في أعمال المؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز" والأمراض المنقولة جنسيًا والذي يُعقد خلال الفترة من الثاني حتى السابع من ديسمبر الحالي بالعاصمة الرواندية "كيجالي".
وأكدت وزارة الصحة أن تضافر إرادة القيادة السياسية الناجحة، وجهود أجهزة الدولة الوطنية هما عماد نجاح وتقدم الأمم والارتقاء بشعوبها، حيث نجحت مصر في القضاء على قوائم الانتظار، وتم إنهاء انتظار أكثر من 300 ألف مريض لإجراء الجراحات الدقيقة المتخصصة في وقت قياسي تحملت تكلفتها الحكومة.
وقالت وزارة الصحة أن الدولة نجحت في تقليل مدة الانتظار من متوسط 400 يوم إلى متوسط 17 يومًا، وخفض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" من خلال إنشاء اللجنة الوطنية الأولى للقضاء على ختان الإناث ولأول مرة بتمثيل جميع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمجتمع المدني ، وخفض معدلات وفيات الأمهات على مدار 25 عامًا.