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مصطفى بدرة: مدينة الأثاث في دمياط رسالة بخطة الدولة للاستثمار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
دمياط للأثاث
دمياط للأثاث
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هاني حسين
قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاقتصاد، إن الدولة تستثمر أموال في مختلف القطاعات كي يستغلها المواطن الاستغلال الأمثل في المستقبل.

وأضاف "مصطفى بدرة" في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن الإستثمار قائم على التضحية بجزء من المال في الوقت الحالي حتى يكون له مردود اقتصادي كبير في المستقبل".

وتابع مصطفى بدرة:" مدينة الأثاث في دمياط تبعث رسالة المصنعين والمستثمرين بخطة الدولة للاقتصاد والاستثمار".

وأكمل مصطفى بدرة:" الدولة تتيح 100 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات من خلال هذا المشروع بالإضافة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة داخل المدينة".

ولفت مصطفى بدرة: "القيادة السياسية والدولة تتجه للاستثمار من أجل توفير مصادر دخل، ونخطط لأستثمارات طويلة المدى ومشروعات لها بعد استراتيجي".
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