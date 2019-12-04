مصطفى بدرة: مدينة الأثاث في دمياط رسالة بخطة الدولة للاستثمار

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاقتصاد، إن الدولة تستثمر أموال في مختلف القطاعات كي يستغلها المواطن الاستغلال الأمثل في المستقبل.





وأضاف "مصطفى بدرة" في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن الإستثمار قائم على التضحية بجزء من المال في الوقت الحالي حتى يكون له مردود اقتصادي كبير في المستقبل".





وتابع مصطفى بدرة:" مدينة الأثاث في دمياط تبعث رسالة المصنعين والمستثمرين بخطة الدولة للاقتصاد والاستثمار".





وأكمل مصطفى بدرة:" الدولة تتيح 100 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات من خلال هذا المشروع بالإضافة إلى توفير 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة داخل المدينة".



