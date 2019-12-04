تحركات برلمانية بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.. نواب: وجود وفرة في المعروض وزيادته عن الطلب ضرورة لانخفاضها.. ومطالب بتوقيع ضريبة القيمة المضافة علي التجار لهذا السبب

اقتصادية النواب: 4 أسباب تؤدي لانخفاض الأسعار

بيان عاجل بشأن خطة الحكومة لـ ضبط الأسعار

مفاجأة برلمانية حول موعد انخفاض أسعار السيارات والسلع

طلب إحاطة بشأن عدم تراجع أسعار الدواء بعد خفض سعر الدولار

برلماني يطالب بتوقيع ضرائب أرباح تجارية على التجار





وجّه الدكتور علي الكيال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.





وأشار الكيال فى بيان صحفى له، إلى أنه بالرغم من تراجع في سعر الدولار والانخفاض في أسعار المحروقات، إلا أن المواطن لم يشعر بتحسن في أسعار السلع والخدمات.





وأوضح الكيال، أن الاعتماد على المنتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد، أدى لتراجع سعر الدولار، وهو الأمر الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر في أسعار بعض السلع.





وقال: بالرغم من إعلان وزارة التموين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية، إلا أن هناك تضاربا في الأسعار من مكان لآخر، لذلك لابد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار.





وشدد علي الكيال، على ضرورة تفعيل ما سبق وأعلنته وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على المنتجات لمنع التلاعب.





كما كشف عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موعد انخفاض أسعار السلع والمنتجات بعد تراجع سعر الدولار في مصر.





وأكد "الجوهري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار المنتجات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل السيارات والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية ستنخفض أسعارها في أول يناير القادم.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه مع بداية شهر يناير القادم ستتم المحاسبة بنظام الدولار الجديد وهو 16 جنيها للدولار الأمريكي، فسيتم تغيير أسعار السلع والمنتجات التي تم ذكرها في هذا الموعد.





وطالب النائب بالرقابة الشديدة من جانب جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي لأي عملية جشع من التجاري مما يساهم في إتمام عملية انخفاض السلع على أكمل وجهة.





كما أيد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان العاجل الذي تقدم به النائب على الكيان، بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار، مؤكدًا مصر تستورد العديد من السلع والمنتجات من الخارج، وكان لابد أن يشعر المواطن بانخفاض أسعارها بعد تراجع سعر الدولار ولكن جشع التجار هو السبب.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض سعر المنتجات بعد تراجع سعر الدولار في مصر أقل من طموحات المواطن، مؤكدًا على ضرورة تعاون وزارتي التموين والمالية بالاضافة لجهاز حماية المستهلك للنزول للأسواق تحذير التجار من المغالاة في أسعار السلع.





وأكد النائب أنه في حالة عدم الانصات لهذه التعليمات لابد أن تقوم الدولة بتوقيع ضرائب أرباح تجارية بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتحويل هذه الأرباح إلى القطاعات التي تصب في صالح المواطن مثل تطوير المستشفيات والتعليم والصرف الصحي وغيرها.





كما أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، عن تقدمة بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن عدم خفض أسعار الأدوية رغم تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.





وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري، ولكن رغم هذا التراجع لم تنخفض أسعار الأدوية حتى الآن، لافتًا إلى أن شركات الادوية تحقق ارباح ضخمة على حساب ظروف المواطن الاقتصادية.





وطالب النائب خلال طلب الاحاطة بضرورة تعاون وزارة المالية والتعليم والصحة وعقد اجتماع موسع بحضور وزيرة الصحة ومسؤلي الدواء في مصر واصحاب شركات الدواء لتحقيق في هذا الأمر.





وقال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من الآيات التي تؤثر على انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة التزام الحكومة بها؛ حتى يشعر المواطن بتحسن الاقتصادي القومي.





وأوضح النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا انخافض في أسعار السلع بدون وجود وفرة في المعروض وزيادته عن الطلب، ولذلك على الحكومة التوسع في إنشاء الصوب الزراعية المحمية، والتي ياوس إنتاجها عشرات الأضعاف مقارنةً بالزراعة التقليدية.





وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن مصادر الطاقة تعتبر عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار السلع، حيث إنه الاكتفاء الذاتي منها سوف يوفر علنا استيرادها من الخارج، وبالتالي قلة سعرها، وعدم ارتفاع تكلفة الإنتاج، سواء للمصانع أو غيرها، مما ينعكس على انخفاض أسعار المنتجات بشكل كبير.



