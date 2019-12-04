تقرير: مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً بمؤشر التنافسية للسفر والسياحة

أبرز التقرير الانتقالي "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للعام 2018 /2019 والذي يصدر سنويا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الجزء الخاص بتقييم أداء الدول، أهم الإنجازات التي حققتها مصر.





وأشار التقرير إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة، وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، كما أشار إلى أن مصر حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC وذلك تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة.



