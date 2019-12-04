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أخبار البلد

تقرير: مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً بمؤشر التنافسية للسفر والسياحة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صورة تعيرية
صورة تعيرية
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محمد الاسكندراني
أبرز التقرير الانتقالي "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" للعام 2018 /2019 والذي يصدر سنويا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الجزء الخاص بتقييم أداء الدول، أهم الإنجازات التي حققتها مصر.

وأشار التقرير إلى أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر التنافسية للسفر والسياحة، وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2019، كما أشار إلى أن مصر حصلت على جائزة الريادة الدولية في السياحة لعام 2019 من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC وذلك تقديرًا للجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة.

كما أبرز التقرير، في الجزء المخصص لتقييم الأداء في مصر، الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها وزارة السياحة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018، والتي أدت الى زيادة القدرة التنافسية والجاذبة لمصر عالميًا.
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