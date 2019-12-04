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حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كوكايين بـ المعادي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في مواد مخدرة .

كانت نيابة المعادي برئاسة المستشار تامر عاشور، قد أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في مواد مخدرة وضبط بحوزتهما 210 جرامات لمخدر الكوكايين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عاطلَيْن، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى، سبق اتهام أحدهما فى قضيتين، أثناء تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما "كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرامات - مبلغ مالي".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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