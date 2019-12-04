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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مالك ورشة وجزار وعاطل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة مدينة نصر برئاسة المستشار محمود صلاح، قد أمرت بحبس مالك ورشة وجزار وعاطل، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق. 

وكشفت التحقيقات المبدئية، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم مدينة نصر أول، يفيد بسرقة سيارة ميني باص، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط "ف. م. م"، 46 سنة، صاحب الورشة المنوه عنها، و"ر. م. م"، 40 سنة، عاطل، لسرقتهم سيارة (ميني باص 24 راكب).

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتغيير معالمها بمعرفة المتهم الأول، وإعادة ترخيصها بموجب مستندات مزورة والتصرف فيها بالبيع، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهمين، ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفا بقيامها بالاشتراك مع "ع .ر. ا"، 46 سنة، جزار، وارتكاب 12 حادث سرقة سيارة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئي النية"، كما تم بإرشادهم ضبط 3 محركات خاصين بالسيارات، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في تقطيع السيارات "3 صواريخ الكهرباء، 4 زرادية، 5 مفاتيح عدة".

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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