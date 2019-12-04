أحمد حلمي: مجال الأثاث يعمل به أكثر من مليون فرد عبر 200 ألف ورشة.. فيديو

قال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إننا شهدنا خطوة كبيرة وعملاقة في بداية تطور المنظومة الصناعية للأثاث بشكل كامل، وأصبح لدينا مجمع صناعي لصناعة متخصصة يستطيع توفير كل المحتويات والكماليات التي تساعد صناع الأثاث للوصول إلي العالمية.





وأضاف رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية "ريهام إبراهيم" في برنامج "هنا العاصمة " المذاع على قناة "cbc"، أن هذا المجال يعمل به أكثر من مليون فرد في 200 ألف ورشة وتعتبر دمياط قلعة لهذه الصناعة في مصر .





وأوضح رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن دمياط بها محاور تساعدها أن تصل بهذه الصناعة الي العالمية، كما انها تعتمد على خطوط حديثة ومتطورة لانتاج الاثاث بإنتاجية عالية وجودة يتطلبها العالم كله.





وأشار رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إلى أننا نعمل على تطوير التصميمات وتحديث الأجواء بما تتطلبه السوق المحلي والعالمي وبالتالي يكون لدينا قدرة تنافسية عالية مع المصنعين العالميين من حيث التكنولوجيا ومواصفات وشكل المنتج .



