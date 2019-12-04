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محافظات

استعدادًا للتحول الرقمي.. مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم دورة تدريبية في الانفوجراف لموظفي جنوب سيناء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
دورة تدريبيه
دورة تدريبيه
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ايمن محمد
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، دورة تدريبية في مدخل التصميم من خلال فنون "الإنفوجراف" لعدد 20 موظفاً بديوان بمحافظة جنوب سيناء ومجالس المدن بقاعة مبني مجمع المصالح لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف العميد مدير مركز معلومات محافظة جنوب سيناء.

وذلك فى إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمى وإعداد موظف المستقبل المؤهل للعمل وفق آليات ومعايير المسقبل الرقمى بهدف جودة خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وكانت محافظة جنوب سيناء من أولي المحافظات التي استعدت للدخول لمنظومة التحول الرقمي تصميم قواعد بيانات في جميع المصالح الحكوميه بالمحافظة.
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