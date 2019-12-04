استعدادًا للتحول الرقمي.. مركز معلومات مجلس الوزراء ينظم دورة تدريبية في الانفوجراف لموظفي جنوب سيناء

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، دورة تدريبية في مدخل التصميم من خلال فنون "الإنفوجراف" لعدد 20 موظفاً بديوان بمحافظة جنوب سيناء ومجالس المدن بقاعة مبني مجمع المصالح لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف العميد مدير مركز معلومات محافظة جنوب سيناء.





وذلك فى إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمى وإعداد موظف المستقبل المؤهل للعمل وفق آليات ومعايير المسقبل الرقمى بهدف جودة خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



