ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طقس اليوم الأربعاء.. دافئ على كافة الأنحاء نهارًا والعظمى بالقاهرة 23

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
صورة تعيرية
صورة تعيرية
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 15 23
شبين الكوم 14 22
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 15 23
بلطيم 15 23
مطروح 10 23
السلوم 11 24
سيوة 08 21
بورسعيد 17 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 06 20
نويبع 17 23
طابا 13 21
كاترين 03 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 17 26
مرسى علم 19 26
الفيوم 13 23
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25
أبوسمبل 14 25
الوادي الجديد 12 24
شلاتين 21 26
أبو رماد 22 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25
Advertisements

ترشيحاتنا

الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة

هو الأجدر بالإدارة الفنية.. آراء الجماهير حول تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. فيديو

مدرب بني سويف: تغييرات فايلر أحدثت الفارق.. ولنا ضربة جزاء

أحمد موسى: البدلة بـ 100 دولار في الصين تباع بـ 30 ألف جنيه في مصر ..فيديو

فرصة .. اشتري Galaxy Note 8 جديد بـ 4500 جنيه فقط

أخبار الزمالك.. وصول كارتيرون.. عودة طارق حامد.. وإعلان قائمة مباراة الشرقية في كأس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 دول تفوز بمرحلة قبل النهائي في مسابقة ملكة جمال المراهقات ..  فكيف كانت أزياؤهم؟

كانز وأكياس شيبسي قديمة.. ملكات جمال المراهقات ترتدي فساتين من الريسايكل

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء