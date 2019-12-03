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أخبار البلد

رئيس الوزراء: الشعب الإماراتي الأقرب للمصريين.. وتوافق كبير بين قيادتي البلدين

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:57 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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نادر سمير
تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة العيد الوطنى الـ 48 للدولة، معتبرا أن هذا اليوم الهام، عيدا لكل المصريين لما يجمع مصر والإمارات من روابط عميقة بين البلدين من أخوة وصداقة ومصير مشترك.

واستطرد رئيس الوزراء في حديثه لقناة "أبو ظبى"، "لو نزلت للشعب المصرى وسألته لتجد أن الأقرب لنا هو الشعب الإماراتى والأشقاء فى الخليج العربي".

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك روابط حقيقية تربط الشعبين الإماراتى والمصرى، مشددًا على أن قوة مصر من قوة أشقائها فى الخليج والعكس صحيح.

كما أكد رئيس الوزراء، وجود توافق كبير بين القيادات فى الدولتين، كما أن هناك حرصا شديدا على تنمية وتطوير العلاقات خاصة فى مجال الاقتصاد، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدولة الإمارات نهاية الشهر الماضى، تلك الزيارة التي قوبلت بترحاب شديد من دولة الإمارات وحرص على زيادة التعاون -خاصة الاقتصادى- خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن الاتفاق الذى تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل القيادتين المصرية الإماراتية الخاص بإنشاء صندوق مشترك لاستثمارات يصل لـ 20 مليار دولار.

وأكد "مدبولى"، حرص مصر على المشاركة فى أفراح وأعياد دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله –العلى القدير- أن يحفظ الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وأن يديم عليها الرخاء والتقدم.

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