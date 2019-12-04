لـ طلبة الدكتوراة.. تفاصيل برنامج الصيف للعلماء الشباب 2019 في ألمانيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب ، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، ينظم البرنامج المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.





ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.





وشملت مجالات البحث، ما يلي:





1- Air Quality and Greenhouse Gases





2- Advanced Systems Analysis





3- Ecosystem Services and Management





4- Energy





5- Evolution and Ecology





6- Risk and Resilience





7- Transitions to New Technologies





8- Water





9- World Population





وسيتحمل المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم، النفقات الكاملة لباحث مصري- إذا تم قبوله- طبقا لجودة البيانات، والمواد المقدمة في طلب الالتحاق، ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناءً على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد.



