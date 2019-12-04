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تعليم

اليوم جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم اليوم جامعة حلوان حفل اتحاد طلاب الجامعة اليوم بفندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل الساعة ٥ مساء.

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وكان قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالبة نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة بالتزكية، ونائب رئيس الاتحاد الطالب على السيد بالفرقة الرابعة بكلية الطب بالتزكية .

وتشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، والدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العربي المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا، راشد محمد عصام مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال عضوا.
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