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ينفذون حروب الجيل الرابع.. معتز عبد الفتاح: أبواق الإخوان تحاول تشكيك المصريين في كل شيء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
معتز بالله عبد الفتاح
معتز بالله عبد الفتاح
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هاني حسين
قال معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية في الخارج تجتزئ الكلمات وفقًا لهواها من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة.

وأضاف معتز بالله عبد الفتاح في حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان وأبواقها ينفذون خطط حروب الجيل الرابع مثلما فعل الإخواني أحمد منصور اجتزاء جزء من تصريحات الرئيس السيسي أثناء زيارته للكلية الحربية في عام 2015.

وتابع معتز بالله عبد الفتاح: "الإخوان لا يريد لمصر إلا الشر ويريدون تشكيك المصريين في كل شيء وفي المؤسسات والقيادة السياسية".

وأكمل معتز بالله عبد الفتاح: "الإخوان يرغبون في حدوث فراغ سياسي داخل مصر من أجل إدخال عناصرهم مرة أخرى داخل مصر".

ولفت معتز بالله عبد الفتاح:" القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة ضيقوا الخناق على التنظيمات الإرهابية، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح نحو تنمية مصر وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة القطاعات".
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