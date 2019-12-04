بطعم مختلف .. حضري الشاورما الدجاج

جددى فى الاطباق التى تقدمينها لأسرتك وقدمى الشاورما بطعم ومذاق ألذ على طريقة الشيف إلهام فتحى .
المقادير لتحضير الشاورما
3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ
طريقة التحضير
قطعي الدجاج إلى شرائح طولية واخلطي الخل مع الزيت والبهارات والملح والفلفل حسب الرغبة .
أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم، واخلطيهم جيدًا وـضعيها فى الثلاجة 3 ساعات
في ضعى كافة المكونات وقومى بتقليبها إلى أن تتأكدى من نضج الفراخ،
المقادير لتحضير الشاورما
3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ
طريقة التحضير
قطعي الدجاج إلى شرائح طولية واخلطي الخل مع الزيت والبهارات والملح والفلفل حسب الرغبة .
أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم، واخلطيهم جيدًا وـضعيها فى الثلاجة 3 ساعات
في ضعى كافة المكونات وقومى بتقليبها إلى أن تتأكدى من نضج الفراخ،