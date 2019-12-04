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مرأة

بطعم مختلف .. حضري الشاورما الدجاج

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
شاورما
شاورما
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لمياء الياسين
جددى فى الاطباق التى تقدمينها لأسرتك وقدمى الشاورما بطعم ومذاق ألذ على طريقة الشيف إلهام فتحى .

المقادير لتحضير الشاورما

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 مكعب مرقة فراخ مفروك
1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة خل
1/2 كيلو صدور فراخ

طريقة التحضير


قطعي الدجاج إلى شرائح طولية واخلطي الخل مع الزيت والبهارات والملح والفلفل حسب الرغبة .
أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم، واخلطيهم جيدًا وـضعيها فى الثلاجة 3 ساعات
في ضعى كافة المكونات وقومى بتقليبها إلى أن تتأكدى من نضج الفراخ،
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