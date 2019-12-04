بطعم مختلف .. حضري الشاورما الدجاج

جددى فى الاطباق التى تقدمينها لأسرتك وقدمى الشاورما بطعم ومذاق ألذ على طريقة الشيف إلهام فتحى .



المقادير لتحضير الشاورما



3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 مكعب مرقة فراخ مفروك

1 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

1/2 ملعقة صغيرة ملح وفلفل (أو حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة كبيرة خل

1/2 كيلو صدور فراخ



طريقة التحضير





قطعي الدجاج إلى شرائح طولية واخلطي الخل مع الزيت والبهارات والملح والفلفل حسب الرغبة .

أضيفي البصل المفروم ومكعبات الطماطم، واخلطيهم جيدًا وـضعيها فى الثلاجة 3 ساعات

في ضعى كافة المكونات وقومى بتقليبها إلى أن تتأكدى من نضج الفراخ،