محافظ دمياط: مدينة الأثاث حلم تحقق.. فيديو

قالت منال ميخائيل محافظ دمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح 9 مشاريع كبرى تنموية على رأسها مدينة دمياط للأثاث.



وأضافت منال ميخائيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مدينة دمياط للأثاث كانت بمثابة حلم لأبناء دمياط.



وتابعت منال ميخائيل:" الرئيس السيسي استمع إلى شكاوى صناع الأثاث وأكد البعض له أنهم لا يستطيعون جلب تصميمات جيدة، إضافة إلى غلاء المادة الخام وتقديم الدعم للصناع".



وأكملت منال ميخائيل:" معرض ثابت في مدينة دمياط للأثاث لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من مول كامل لعرض منتجات صناع مدينة الأثاث".



ولفتت منال ميخائيل:" مدينة الأثاث كيان اقتصادي كامل، وفي تخطيط المدنية أكاديمية تقدم دورات تدريبية للصناع، والمدينة بها فندق ومستشفى ومول لعرض المنتجات".



وتابعت منال ميخائيل:" تأثير المدينة على دمياط كبير وضخم، وتجميع الورش في مكان واحد فقط كان حلم وتحقق بافتتاح مدينة دمياط للأثاث، ولدينا خطة لإقامة معارض داخل مصر او خارجها".

