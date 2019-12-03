محافظ دمياط: مدينة الأثاث حلم تحقق.. فيديو

قالت منال ميخائيل محافظ دمياط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح 9 مشاريع كبرى تنموية على رأسها مدينة دمياط للأثاث.
وأضافت منال ميخائيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مدينة دمياط للأثاث كانت بمثابة حلم لأبناء دمياط.
وتابعت منال ميخائيل:" الرئيس السيسي استمع إلى شكاوى صناع الأثاث وأكد البعض له أنهم لا يستطيعون جلب تصميمات جيدة، إضافة إلى غلاء المادة الخام وتقديم الدعم للصناع".
وأكملت منال ميخائيل:" معرض ثابت في مدينة دمياط للأثاث لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من مول كامل لعرض منتجات صناع مدينة الأثاث".
ولفتت منال ميخائيل:" مدينة الأثاث كيان اقتصادي كامل، وفي تخطيط المدنية أكاديمية تقدم دورات تدريبية للصناع، والمدينة بها فندق ومستشفى ومول لعرض المنتجات".
وتابعت منال ميخائيل:" تأثير المدينة على دمياط كبير وضخم، وتجميع الورش في مكان واحد فقط كان حلم وتحقق بافتتاح مدينة دمياط للأثاث، ولدينا خطة لإقامة معارض داخل مصر او خارجها".
وأضافت منال ميخائيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن مدينة دمياط للأثاث كانت بمثابة حلم لأبناء دمياط.
وتابعت منال ميخائيل:" الرئيس السيسي استمع إلى شكاوى صناع الأثاث وأكد البعض له أنهم لا يستطيعون جلب تصميمات جيدة، إضافة إلى غلاء المادة الخام وتقديم الدعم للصناع".
وأكملت منال ميخائيل:" معرض ثابت في مدينة دمياط للأثاث لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من مول كامل لعرض منتجات صناع مدينة الأثاث".
ولفتت منال ميخائيل:" مدينة الأثاث كيان اقتصادي كامل، وفي تخطيط المدنية أكاديمية تقدم دورات تدريبية للصناع، والمدينة بها فندق ومستشفى ومول لعرض المنتجات".
وتابعت منال ميخائيل:" تأثير المدينة على دمياط كبير وضخم، وتجميع الورش في مكان واحد فقط كان حلم وتحقق بافتتاح مدينة دمياط للأثاث، ولدينا خطة لإقامة معارض داخل مصر او خارجها".