غادة والي: عيادات صغيرة جديدة سيتم افتتاحها قريباً خاصة بتنظيم الأسرة

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم افتتاح عيادات صغيرة جديدة قريباً، خاصة بتنظيم الأسرة، وذلك في إطار مشروع 2 كفاية للتوعية بالقضية السكانية وتحفيز الأسر على زيارة عيادات تنظيم الأسرة ونشر مفهوم الأسرة الصغيرة.





جاء ذلك خلال كلمة لها على هامش فعاليات الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل الذى أقيم بمقر الوزارة بالعجوزة.





وأكدت "والى" أن للمجتمع المدنى فى مصر الدور الأكبر في مسألة تنظيم الأسرة والتعامل مع قضية الصحة الإنجابية بما يملكه من أدوات التأثير على المجتمع والوصول للأسرة المصرية وتقديم الخدمات لها وبما يمثله من شريك رئيسى فى تحقيق التنمية بالمجتمع.



