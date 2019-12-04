خالد الغندور ينعي شعبان عبد الرحيم

نشر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على إنستجرام"، صورة للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.





وعلق خالد الغندور على الصورة قائلًا : "ربنا يرحمك".





وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء، وذلك في مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.





وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.



