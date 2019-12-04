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رياضة

خالد الغندور ينعي شعبان عبد الرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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محمد بدران
نشر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على إنستجرام"، صورة للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

وعلق خالد الغندور على الصورة قائلًا : "ربنا يرحمك".

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء، وذلك في مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدًا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
خالد الغندور ينعي شعبان عبد الرحيم
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