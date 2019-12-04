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رياضة

وكيل النقاز السابق: سيعود للزمالك غصب عنه .. سيكون عبرة .. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:09 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
فتح نبيل أبوزيد، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن لنادي الزمالك الذي فسخ عقده مؤخرا من طرف واحد، وشدد أن اللاعب سيعود للزمالك "غصب عنه".

وسبق وقام نبيل أبوزيد بتقديم شكوى ضد حمدي النقاز بسبب عدم الحصول على مستحقاته من اللاعب.

وكان حمدي النقاز قد أعلن في وقت سابق فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وقال أبوزيد في تصريحات لقناة "أون سبورت" "حمدي النقاز أخل بتعاقده معي وهناك مستحقات لي عنده لم يقم بدفعها".

وواصل "ما قاله حمدي النقاز كذب، لقد كنت وكيله سابقا، اللاعب حصل على مستحقاته المالية، هو لا يستطيع الخروج من ميت عقبة".

وشدد "النقاز لا يمكن له الرحيل عن نادي الزمالك وسيعود رغما عنه، سأجعله عبرة للاعبين".
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