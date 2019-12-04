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توك شو

وسعوا من وش الخرفان.. حسن بلبل: بداياتي تثبت اعتراضي على الإخوان.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:46 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الفنان حسن بلبل، إنه ومنذ صغره كان معترضا على الإخوان ولا يميل لهم أبدا، مضيفا أنه أنشا فرقة "ثلاثي أبعاد المسرح"، وكان أول عمل لها هو أغنية "وسعوا من وش الخرفان".

وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان هانى رمزى والفنان سمير غانم قاموا بتشجيع الفرقة منذ بدايتها.

وتابع حسن بلبل، أنه تخرج في الجامعة عام 1996، مشيرا إلى أن الفرقة عملت فى قناة فضائية لمدة زمنية ليست بطويلة وبعدها تفرقت الفرقة وعمل كل شخص بمفرده.

وأشار حسن بلبل، إلى أنه يجب على الفنان أن يكون وطنيا ولديه انتماء صريح إلى بلده ولكن هناك فنانون لا يمتلكون الانتماء لبلدهم وينتظرون أى فرصة لخيانة أوطانهم مقابل الأموال.

وأوضح حسن بلبل، أن يعتبر كل من يقف أمام جرائم الاخوان بموقف حيادي فهو خائن فى الاصل.
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