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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 4 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك تحب أن تستمتع بوقتك وتحب الأشياء الجيدة في الحياة.. أنت طموح ومحب للتوسع. كما أنك مرتبط جدا بالبيت وبالعائلة.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: 

عامة : يمثل العام 2020 بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

يعد مواليد هذا اليوم من برج القوس إليك حظك اليوم لهذا البرج 

عائليا وعاطفيا .. ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.
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