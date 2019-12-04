أحمد الشناوي: ضربة جزاء الأهلي صحيحة.. وأزارو يستحق أخرى

حلّل أحمد الشناوي المحلل التحكيمي، قرارت محمد عباس قابيل حكم مباراة الأهلي وبني سويف التي أقيمت مساء الثلاثاء، في كأس مصر.





الأهلي تفوق على بني سويف، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.





وقال أحمد الشناوي خلال تصريحات لفضائية "أون سبورت": "الأهلي كان يستحق ركلة جزاء، مدافع بني سويف جذب يدّ مهاجم الأهلي وليد أزارو داخل المنطقة، وطرحه أرضًا، ولكن لم يتم احتسابها".





وأضاف أحمد الشناوي: "ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي صحيحة وكانت تستوجب إنذارًا ولكن الحكم اكتفى باحتساب خطأ فقط".



