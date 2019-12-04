جمال الغندور: وفد من IFAB يجتمع معنا 12 و13 ديسمبر في مصر

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن لديه اجتماع مع وفد الـIFAB من الفيفا في مصر يوم 12 و13 ديسمبر.





وقال جمال الغندور، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لدينا اجتماع مع وفد الـIFAB من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، ثم سنحدد البرنامج وتوقيت التدريب".





الجدير بالذكر أن الـIFAB هي اختصار لـ The International Football Association Boardk، وهي جهة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومسئولة تطبيق كل ما يخص القوانين في كرة القدم، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتحكيم.





وواصل جمال الغندور، تصريحاته: "الفترة الأخيرة شهدت اعتماد قائمة دولية موحدة للكرة الشاطئية تجمع الحكام والمحكمات"، متوقعًا أن يحدث نفس الأمر في القائمة الدولية لحكام كرة القدم.



