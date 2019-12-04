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رياضة

حمدي النقاز: أصبحت لاعبا حراً.. ومسئولو الزمالك لم يتواصلوا معي حتى الآن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
نفى حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تواصل إدارة القلعة البيضاء معه من أجل حل أزمة تأخر مستحقاته المالية التي دفعته للإعلان عن فسخ عقده مع الفريق الأول.

وكان حمدي النقاز قد أعلن فجر الإثنين عن فسخ عقده مع الزمالك؛ بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال حمدي النقاز خلال مداخلة له عبر قناة "إم بي سي": "متواجد حاليًا في مصر بسبب التزام ابنتي بالدراسة، لم أتعجل وما قمت به لمصلحتي والآن أصبحت لاعبًا حرًا، أحب جمهور الزمالك ويحبني، متواجد في النادي منذ سنتين والكل يحترمني اللاعبون والجمهور".

وواصل حمدي النقاز: "الحكاية بدأت منذ شهر 8 حتى الآن، كان لدي مستحقات 4 أقساط، وعندما ألعب في نادٍ كبير مثل الزمالك يجب أن أحترم ذلك، كنت أريد أن آخذ مستحقاتي، وكنت أتحدث مع المسؤولين ولا يوجد رد من أحد".

وأضاف حمدي النقاز: "احترمت الجمهور لكي لا يقول أحد إنني متمرد أو أي شىء، ولعبت كل المباريات، يجب أن أكون محترفًا في عملي، منذ سنة ونصف مررت بأشياء صعبة في النادي، ولكن أقول هذا عملي ويجب أن أحترم ذلك، وصلت لحالة أنه يجب علي أن آخذ أموالي".

واستكمل حمدي النقاز: "النادي لم يتحدث معي أو مع المحامي الخاص بي، لو قام أحد بالتواصل معي من الزمالك؛ كان من الممكن أن تحل المشكلة، ولكن هذا لم يحدث، ما قمت به كان إجراء قانونيا، ولو كان أي لاعب مكاني لن يلعب مباراة إنبي ومازيمبي".
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