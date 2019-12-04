نجوى فؤاد تنعي شعبان عبد الرحيم

نعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر حسابها على "إنستجرام".





وكتبت نجوى فؤاد، قائلة "رحمة الله تعالى على الزميل العزيز شعبان عبد الرحيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ورجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة".





وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم، أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.





وكان شعبان عبدالرحيم، قد ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.



