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فن

نجوى فؤاد تنعي شعبان عبد الرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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محمد بدران
نعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر حسابها على "إنستجرام". 

وكتبت نجوى فؤاد، قائلة "رحمة الله تعالى على الزميل العزيز شعبان عبد الرحيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ورجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة".

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم، أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.

وكان شعبان عبدالرحيم، قد ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان شعبان عبدالرحيم، قبل وفاته، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدًا أن قدمه مكسورة منذ شهر؛ بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسرها وتركيب شرائح فيها.
نجوى فؤاد تنعي شعبان عبد الرحيم
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