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مرأة

حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 4 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الأربعاء 4 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامض بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.
مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.
صحيا ومهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وعائليا: الشمس في مواجهة برجك مما يضع عليك ضغطا ومسئوليات وعليك بالتماسك.
مهنيا: القمر معاكس بمنزل العمل ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع يهمك فقط عليك أن تنظم جهودك.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بشريك حياتك ولا تسمح بالتدخلات الخارجية في شئونك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحب تسلط الضوء على المشاعر وتمنحك طاقة عاطفية.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع واعتمد اللباقة.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما.
·
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل.. تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.
عاطفيا: تبدو مستعدا للجهاد والكفاح بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: تصر اليوم على إنجاز أعمالك وتتصرف بصورة إيجابية وتتألق نشاطا وحيوية.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية ولكن بصورة عملية.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب. ·

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء، وتؤثر اليوم فيمن حولك.
عاطفيا وعائليا: قد يدفعك الفلك للخوض في جدال مع الأحباب أو الأهل، والهدف من ذلك التعاون والتكامل.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للقيام بأعمال أو تجارة أو مقارنة سلع.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك مشرقا وأكثر ميلا لإصلاح علاقةٍ ما.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر ببرجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.
عاطفيا وعائليا: تميل اليوم نحو الانطلاق وتلفت الأنظار وتتواصل مع من تحب.
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