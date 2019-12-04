حظك اليوم | توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 4 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الأربعاء 4 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





الحمل من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تستبق المشاكل وامض بثقة ولا تعلن خططك كي يحالفك الحظ.

مهنيا وصحيا: تنصحك الأفلاك بأن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.





الثور من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

صحيا ومهنيا: فريق من الكواكب بمنزل الحظ يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا وعائليا: الشمس في مواجهة برجك مما يضع عليك ضغطا ومسئوليات وعليك بالتماسك.

مهنيا: القمر معاكس بمنزل العمل ورغم شعورك بالتشوش تميل لدراسة مشروع يهمك فقط عليك أن تنظم جهودك.



السرطان من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حافظ على هدوء أعصابك في علاقتك بشريك حياتك ولا تسمح بالتدخلات الخارجية في شئونك.





الأسد من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحب تسلط الضوء على المشاعر وتمنحك طاقة عاطفية.





العذراء من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك مما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع واعتمد اللباقة.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما.

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الميزان من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل.. تبدو نشيطا وتحسن تنظيم وقتك وطاقتك وتنطلق بحماس.

عاطفيا: تبدو مستعدا للجهاد والكفاح بجد لتتغلب على المعوقات مع من تحب أو مع شريك الحياة.



العقرب من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وصحيا: تصر اليوم على إنجاز أعمالك وتتصرف بصورة إيجابية وتتألق نشاطا وحيوية.

عاطفيا: القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير اليوم عما بداخلك من رومانسية ولكن بصورة عملية.





القوس من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم ألا تدع مشاعر القلق تشتتك وتلهيك عن تركيزك.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتجنب اليوم إثارة المواضيع الحساسة مع الأحباب والأهل والأقارب. ·



الجدي من 22/12 إلى 20/1

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على استعراض قدراتك ومواهبك بذكاء، وتؤثر اليوم فيمن حولك.

عاطفيا وعائليا: قد يدفعك الفلك للخوض في جدال مع الأحباب أو الأهل، والهدف من ذلك التعاون والتكامل.





الدلو من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للقيام بأعمال أو تجارة أو مقارنة سلع.

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك مشرقا وأكثر ميلا لإصلاح علاقةٍ ما.





الحوت من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر ببرجك يجعلك لامعا ويعرف الناس قدرك ويفتتنون بسحرك.