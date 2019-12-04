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رياضة

عصام عبد العظيم: العودة للإنتاج الحربي شرف كبير

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
عصام عبد العظيم،
عصام عبد العظيم، مدرب حراس المرمى بالإنتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
أكد عصام عبد العظيم، مدرب حراس المرمى بالإنتاج الحربي، أنه شرف كبير له العمل بالفريق، حيث إن الفريق يتمتع بروح عالية جدًا وقادرون على تحقيق بطولات ولكن ينقصنا بعض الأشياء التي نقوم بها في الفترة الحالية.

وقال عصام عبد العظيم، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شرف كبير لي العمل في الإنتاج الحربي".

وأكمل عصام عبد العظيم، : "عملت من قبل أكثر من مرة مع مختار مختار بظفار العماني والمصري البورسعيدي.

وأشار عصام عبد العظيم، الى أن مختار مختار من المديرين الفنيين المتميزين و المتقنين والمحبين لعملهم، لذلك أستمتع بالعمل معه. 

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط في بطولة الدوري الممتاز.
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