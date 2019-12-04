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فن

بـ فستان أسود.. إلهام شاهين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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محمد بدران
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور إنستجرام، من احدث جلسة تصوير لها".

ظهرت إلهام شاهين فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرا باللون الأسود وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

ولم تتكلف الفنانة إلهام شاهين فى ارتداء قطع الإكسسوارات واعتمدت على البساطة، فيما اختارت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة على الإطلاق.

وبدأت إلهام شاهين التصوير في فيلمها الجديد "حظر تجول" ويشارك فى بطولته كل من إلهام شاهين وأمينة خليل وكامل الباشا، وتدور أحداثه فى يوم واحد فقط.

يذكر أن فيلم يوم للستات هو آخر عمل سينمائي شاركت إلهام شاهين في بطولته وتعاون معها نخبة كبيرة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وناهد السباعي.
بـ فستان أسود.. إلهام شاهين تستعرض جمالها عبر إنستجرام
بـ فستان أسود.. إلهام شاهين تستعرض جمالها عبر إنستجرام
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