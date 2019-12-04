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توك شو

حسن بلبل: أتبنى القضايا الوطنية ومحاربة أعداء الوطن في جميع أعمالي.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:45 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الفنان حسن بلبل، إنه لا يتبنى فى جميع أعماله إلا القضايا الوطنية ومحاربة أعداء الوطن فقط.

وأضاف حسن بلبل خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه هو من يكتب جميع أغانية ولا أحد يساعده فى ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يستغرق وقتا في كتابتها.

وتابع حسن بلبل، أن التعليقات التى تأتى له على الفيديوهات الذى يفعلها جميعها جيده جدا ومحفزة لفعل الكثير منها.

وأشار حسن بلبل، إلى أن هناك تهديدات كثيرة، أرسلت إليه عبر حسابه على فيس بوك، وكانت جميعها من الإخوان.

وأوضح حسن بلبل، أن الفيديوهات الذى ينفذها دائما ما تلقى وتنال إعجاب الجماهير وتنتشر على الصفحات والمواقع بسرعة رهيبة.
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