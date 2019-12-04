الأم اكتشفت وفاتها بالصدفة.. قطة تنهي حياة طفلة في أوكرانيا

يهوى الكثيرون تربية الحيوانات في المنازل كي تكون ونيسًا لهم، ولكن الونيس في بيت أوكراني أصبح قاتلاً، حيث انتهت حياة طفلة في المهد على يد قطة بعد أن خنقتها بالجلوس أعلاها.





كانت الطفلة "أليكسندرا"، البالغة من العمر 9 أشهر، نائمة في عربة الأطفال، في الفناء الخلفي للمنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وعندما استيقظت الأم، التي تدعى"سنيزانا" والبالغة من العمر 21 عامًا، لتفقد طفلتها النائمة في عربة الأطفال، وجدت القطة التي يهتمون بتربيتها في المنزل، نائمة على وجهها.





وبعد أن قفزت القطة من عربة الأطفال، اكتشفت سنيزانا أن ألكسندرا لم تتنفس، واتصلت بالإسعاف، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها حيث ماتت مختنقة.



