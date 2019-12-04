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منوعات

الأم اكتشفت وفاتها بالصدفة.. قطة تنهي حياة طفلة في أوكرانيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يهوى الكثيرون تربية الحيوانات في المنازل كي تكون ونيسًا لهم، ولكن الونيس في بيت أوكراني أصبح قاتلاً، حيث انتهت حياة طفلة في المهد على يد قطة بعد أن خنقتها بالجلوس أعلاها.

كانت الطفلة "أليكسندرا"، البالغة من العمر 9 أشهر، نائمة في عربة الأطفال، في الفناء الخلفي للمنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعندما استيقظت الأم، التي تدعى"سنيزانا" والبالغة من العمر 21 عامًا، لتفقد طفلتها النائمة في عربة الأطفال، وجدت القطة التي يهتمون بتربيتها في المنزل، نائمة على وجهها.

وبعد أن قفزت القطة من عربة الأطفال، اكتشفت سنيزانا أن ألكسندرا لم تتنفس، واتصلت بالإسعاف، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها حيث ماتت مختنقة.

وأشارت الشرطة الأوكرانية إلى أنه تم إرسال الجثة إلى خبراء الطب الشرعي ، وبإجراء تشريح للجثة، كان الرأي الأولي للخبير، هو وفاة بفعل الاختناق، حيث لا يوجد أي جروح بجسد الرضيعة".
الأم اكتشفت وفاتها بالصدفة.. قطة تنهي حياة طفلة في أوكرانيا
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