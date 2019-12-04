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رياضة

إيناس مظهر تكشف كواليس التصويت لـ محمد صلاح في The Best.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
أكدت إيناس مظهر، الصحفية بـ الأهرام ويكلي، أن تصويتها لـ محمد صلاح في جائزة البالون دور كأفضل لاعب بالعالم عن قناعة تامة.

وقالت "إيناس" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "صوّت لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم للموسم الثاني على التوالي".

وتابعت: "اختياري له في جائزة البالون دور نابع عن قناعة تامة بأحقيته في ذلك".

وأكملت: "كان صوتي دائما لـ رونالدو في جائزة البالون دور، لكن صلاح كان الأجدر منه هذا العام وأثق في قدرته على الفوز بها بالمستقبل".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2019، وجاء محمد صلاح في المركز الخامس من ترتيب أفضل لاعبي العالم.
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