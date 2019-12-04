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فن

أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير ببدء تصوير مسلسل الاختيار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد كرارة، عبر حسابه على إنستجرام، صورة لـ أفيش مسلسل "الاختيار" بطولة شقيقه، أمير كرارة.

وعلق أحمد كرارة، على الصورة : "ألف مبروك لأخويا أمير كرارة تصوير مسلسل الاختيار "منسى" رمضان 2020 إن شاء الله".

وبدأ المخرج بيتر ميمي، الاثنين، تصوير أولى مشاهد مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه حياة العقيد الشهيد أحمد منسي، الذي ارتقى خلال إحدى العمليات الإرهابية في سيناء.

وبدأ فريق عمل المسلسل تصوير أولى المشاهد صباح اليوم خارجيًا بالقاهرة، على أن يستمر التصوير خارجيًا خلال الفترة الحالية، بعدها ينتقل إلى الديكورات الداخلية.

مسلسل الاختيار تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏
أحمد كرارة يهنئ شقيقه أمير ببدء تصوير مسلسل الاختيار
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