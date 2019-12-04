بـ الأزرق.. شيرين رضا تشعل إنستجرام | صورة

شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها عبر إنستجرام، بصورة جديدة لها.





وظهرت شيرين رضا، بإطلالة انيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق، مصنوعًا من الحرير، مكشوف الكتفين".





واختارت شيرين رضا بعض اللمسات البسيطة، من المكياج حيث أبرزت جمال عينها ولونهما بــ الأي لاينر، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر للشفاه، واختارت بعض الاكسسوارات، بالإضافة إلى اقتناء حقيبة يد باللون الازرق.





يذكر أن شيرين رضا شاركت في فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الأول والثاني، مع النجم كريم عبدالعزيز، ونيلي كريم، وانضمت لهم في الجزء الثاني النجمة هند صبري.



