عادل عبد الرحمن: الأهلي لا يعتمد على أبنائه لهذا السبب .. فيديو

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لا يعتمد على أبنائه في كثير من الأوقات؛ لأنه أكثر استقرارًا.





وقال عادل عبد الرحمن، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لا يعتمد على أبنائه في الكثير من الأوقات لأنه أكثر استقرارا ويمنح المدرب حرية كاملة لاختيار معاونيه".





وأكمل عادل عبد الرحمن: "أفضل مناخ لمدرب كرة قدم هو مناخ النادي الأهلي، كما أن الزمالك تعاقد مع كارتيرون لدرايته بالكرة المصرية".





جدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة خلف المقاولون المتصدر برصيد 13 نقطة.



