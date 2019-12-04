رغم صورهما وجولاتهما.. ترامب ينفي علاقته بـ ابن الملكة إليزابيث

أثارت تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته للمملكة المتحدة، الاستغراب والحيرة، حيث أنكر معرفته بالأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث الثانية، الذي تلاحقه اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد الملياردير "جيفري إبستين.





وقال "ترامب" في حضور الصحفيين خلال قمة الناتو: "لا أعرف الأمير أندرو، لا"، ولكن الصور تظهر أنهما التقيا عدة مرات خلال الـ 20 عامًا الماضية، ومؤخرًا في يونيو عندما استضاف الأمير، المعروف رسميًا باسم دوق يورك، لقاء إفطار لـ ترامب في أثناء زيارته الرسمية لبريطانيا، وتم نشر هذه الصور على حساب الأمير على Twitter.





ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قام "ترامب" بجولة مع ويستمنستر في لندن بصحبة الأمير، وتم تصويرهم وهم يضحكون معًا.





وليس الأمير وحده الذي قال ترامب إنه لا يعرفه، حيث أخبر "ترامب" المراسلين، أنه لا يعرف شيئًا عن جيريمي كوربين، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات المقبلة.



