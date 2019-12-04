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محافظات

أوقاف الوادي: خطة لنشر الإسلام الوسطي ونبذ الأفكار المتطرفة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:48 ص
أوقاف الوادي : خطة
أوقاف الوادي : خطة لنشر الاسلام الوسطي ونبذ الأفكار المتطرفه
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منصور ابوالعلمين
قال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، بالمحافظة إن المديرية بصدد تنفيذ خطة شاملة لمواجهة الأفكار المتشددة والداعية للعنف والتحريض عليه.

وأوضح أن الخطة تستهدف كافة جموع المواطنين فى مختلف أرجاء المحافظة، وذلك من خلال تكثيف الندوات الدينية وعقد اللقاءات الإرشادية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بهدف الوصول لأقصى قدر من الجمهور المستهدف.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ تلك البرامج التوعوية من خلال نخبة من علماء وخطباء وفقهاء الأوقاف بالمحافظة وهو ما سيساهم فى نشر الإسلام الوسطى ومبادئه والقضاء على كافة الدعوات الشاذة والتى تميل للتعصب والتطرف.

ومن جانبه قال الشيخ رمضان صالح وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، إن المديرية بصدد التركيز خلال الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعى عبر حساباتها الرسمية لنشر كافة المواد الدينية والرسائل الموجهة من علماء الأوقاف لتحقيق جمهور متنامى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى .

وأشار إلى أن الهدف من تلك البرامج التصدى للشائعات ودرء الفتن حيث يقوم مروجى الشائعات باللجوء إلى تلك المواقع لبث السموم والأفكار المغلوطة والتى تستقطب عددا من الشباب غير المدرك لخطورة تلك الرسائل التي تؤثر بالسلب على أفكار الشباب .
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