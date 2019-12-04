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محافظات

افتتاح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العاملين بجامعة المنصورة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يفتتح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العام
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همت الحسينى
افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط مساء أمس الثلاثاء نادى العاملين بالجامعة بمدينة طلخا بعد أعمال التطوير؛ حيث تم افتتاح قاعة المناسبات الجديدة. 

جاء ذلك بحضور أسامة موسى أمين عام الجامعة، محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد للشئون الإدارية، مجدى فريد الأمين المساعد للشئون المالية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة تهتم بالعاملين فهم يمثلون قطاع كبيرفهم يمثلون اكثر من ٢٦ ألف عامل وموظف وتعمل الجامعة على رعايتهم اجتماعيا وماليا وصحيا لتحقيق الرضا الوظيفى وما نشهده اليوم خطوة كبيرة لتطوير الرعاية الاجتماعية. 

وأشار إلى أن الخدمات التى تقدمها نقابة العاملين والإدارة جزء من رسالة الجامعة لرعاية العاملين بها.
افتتاح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العاملين بجامعة المنصورة
افتتاح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العاملين بجامعة المنصورة
افتتاح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العاملين بجامعة المنصورة
افتتاح قاعة المناسبات الجديدة بنادى العاملين بجامعة المنصورة
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