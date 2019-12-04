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ثقافة

افتتاح المعرض الثاني للكتاب في قصر ثقافة الغردقة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
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طارق موسى
افتتحت الهيئة العامة لقصور المعرض الثاني للكتاب بقصر ثقافة الغردقة بثقافة البحر الأحمر والذى يستمر حتى 11 ديسمبر 2019، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب. 

يضم المعرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وإصدارات الهيئة العامة للكتاب من كتب ومجلات ومجلدات ومختلف الإصدارات الأدبية المتنوعة والتاريخ والفلسفة وعلوم الدين واللغات. 

يأتي ذلك، ضمن توجهات المؤسستين لنشر الثقافة والوعي بين مختلف طبقات الشعب بأسعار رمزية وتناسب شتى الفئات، بحضور مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر ومدير عام الإدارة التعليمية، د. رباب زمزمى مقرر المجلس القومى للمراة، د. رقية محمود أحمد مستشار اللجنة الثقافية بكلية التربية بالغردقة وجمال بدوى عضو أتحاد كتاب مصر.

وبدأت فعاليات الأسبوع الثقافى للطفل بقصر ثقافة الغردقة والذى يتضمن ورش حكى للأطفال قصة "مسابقة الغناء ،كتكت والذئب" وتدور أحداث القصة لتحث الاطفال على التعاون والمشاركة لمواجهة الخطر وعروض سينما للأطفال وأفلام كارتون، ورش فنية وفقرات متنوعة .
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