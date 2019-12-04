3 مكونات تضاف لحوض الاستحمام للتخلص من الأمراض

الاسترخاء فى حمام من الماء الساخن له العديد من الفوائد الصحية فهو طريقة رائعة لتحسين صحة القلب، وتساعدك على التنفس بسهولة ، وتخفيف آلام العضلات، وهرمونات التوازن، والعديد من الأشياء الأخرى.





وفقا لموقع Bright Side إليك 3 مكونات يمكنك إضافتها إلى حمام الماء الساخن من شأنها تعزيز صحتك :





1. لافندر





عندما يضاف إلى الحمام؛ يعمل زيت اللافندر كمضاد طبيعي للاكتئاب فهو مسكن يساعد في علاج السعال ونزلات البرد لأنه يخفف من عملية التنفس يمكنك إضافه من 6-8 قطرات من زيت اللافندر الأساسي





2. الشاي





الشاي له صفات كبيرة مضادة للأكسدة وللميكروبات إن إضافة أكياس الشاي إلى حمامك سيساعد البشرة على امتصاص العناصر الغذائية المفيدة، من الشاي، بشكل أسرع من شربها.





3. إبسوم الملح



