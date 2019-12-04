مسئول الإعاقة بـ الآثار: ذوو الاحتياجات الخاصة طاقة فنية كامنة.. صور

قالت رباب محمود مسئول ملف الإعاقة فى إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار إن الإدارة برئاسة د.رشا كمال تسعى إلى نشر الوعى الأثرى بالآثار المصرية بمختلف العصور من أجل الحفاظ على التراث وذلك بين الفئات المختلفة من المصريين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.



وتابعت رباب محمود لـ "صدى البلد": "حق أصيل لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة ان يتعرفوا على آثار بلادهم مثلهم مثل الأسوياء بل ودمجهم معا أيضا، حيث تقوم الادارة بإعداد جولات ارشادية لذوى الاعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف".



وتقام لهم ايضا ورش فنية لإظهار إبداعاتهم ومواهبهم الفنية، وتهيئة الاجواء للتمتع بالزيارة والاقبال على زيارات أماكن اخرى، وقامت بالتعاون مع ادارة الوعى الاثرى بالقاهرة والجيزة بزيارات للمواقع الاثرية تجمع بين الصم وضعاف السمع والاسوياء، مصحوبة بترجمة بلغة الاشارة، ولاقت ترحيبا وتفاعلا من الجميع.



وأكدت علي تفاعل هؤلاء مع الأنشطة، حيث قام ايضا مبدعون من الصم وضعاف السمع بصنع مجموعة من اللوحات بالطرق على النحاس، يستطيع المكفوفون "مبصرو القلوب" تلمسها ومعرفة تفاصيل ما تتحدث عنه اللوحة.



وأضافت: كنا قامت الادارة ايضا بعمل كورس مجانا لعدد ٢٠ من الصم لتعلم الحرف التراثية، من خلال الجلود والاستلهام من الحضارة الاسلامية،والمشاركة فى المبادرات كمبادرة ازرع شجرة فى المتحف المصرى الكبير وفرحتهم بالمشاركة فى هذا المشروع الضخم،وتزويد المتاحف بوسائل الاتاحة،كل هذا ادى الى زيادة الزيارات من قبل مبصرى القلوب الى المتحف المصرى وبقية المواقع الأثرية.