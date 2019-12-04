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فن

مهرجان الإسماعيلية يفتح باب المشاركة لدورته الـ 22

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
مهرجان الاسماعيلية
مهرجان الاسماعيلية
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أحمد إبراهيم
أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية عن فتح باب المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة الـ22، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2020.

ويستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى 20 يناير المقبل.

وكان المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة "سعاد شوقى" أعلن عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائى للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حيث تشكلت 3 لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتحركة المتقدمة للمشاركة بالمهرجان.

ومن المقرر أن تتضمن دورة هذا العام 4 مسابقات، هي: "مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة".

مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى ينظمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية.
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