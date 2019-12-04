اختناق 31 طالباً بعد تفاعل مركبات كيميائية في معمل مدرسة بالأردن

تسبب تفاعل مركبات كيميائية تركها أحد المدرسين في مدرسة بمنطقة عجلون بالأردن بإصابة الطلاب بحالة إختناق أثناء اليوم الدراسي .





ووفقا لما ورد في الصحف الأردنية أن أحد المدرسين لم يلتفت إلى أنه قد نسي بعد المركبات الكيميائية في الأنبوب دون إحكام غلقه؛ فتسرب الغاز الناتج عن تفاعل المواد داخله.





تعرض الطلاب إلى الإختناق و التسمم بسبب استنشاق تلك الغازات التي تسببت في سقوط 31 طالب مختنقين بعد دقائق قليلة من غلق المعمل .





وحاولت المدرسة احتواء الموقف بإسعافهم، إلا أنهم قد فقدوا الوعي و لم يتمكنو من إنقاذهم.



