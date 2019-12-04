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محافظات

ضبط 25 كجم بانجو بحوزة تاجر مخدرات في أسوان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:22 ص
ضبط 25 كجم بانجو
ضبط 25 كجم بانجو بحوزة تاجر مخدرات في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
ألقى رجال الأمن في أسوان، القبض على أحد أكبر تجار المواد المخدرة بمحافظات الصعيد، وعثرت بحوزته على 25 كيلو من مخدر البانجو وذلك بمركز إدفو شمال أسوان .

وكانت معلومات قد وصلت لمباحث مركز شرطة إدفو برئاسة المقدم أحمد النحال، تفسد بقيام أ.ر.م 39 سنة، عاطل، ومقيم في قربة السمطة بمركز دشنا بمحافظة قنا، وله محل إقامة آخر بوادى الرديسية بمركز إدفو بالإتجار فى المواد المخدرة عن طريق حيازة كمية كبيرة منها. 

وبتقنين الإجراءات تم إعداد خطة بمعرفه معاونى مباحث مركز إدفو النقيب محمد إمبابى والنقيب سيد الطويل، وتمكن النقباء محمد السعدنى ومحمود ثعلب وحسن الشريف من ضبط المتهم أثناء قيادته السيارة الخاصة به التى تحمل لوحات البحر الأحمر .

وقد عثر بحوزته على 25 كيلو من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش، وبندقية آلية والحزينة الخاصة بها وطلقات آلية ومبلغ مالى حصيلة الاتجار وهاتف محمول. 

وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة.

وبإخطار اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسوان، أمر بتحرير محضر بالواقعة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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