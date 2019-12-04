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أخبار البلد

ترويجا للسياحة.. «المناعي» يجذب 250000 مريض افريقي لمصر خلال 2020

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
المناعي يجذب ٢٥٠٠٠٠
"المناعي" يجذب ٢٥٠٠٠٠ مريض افريقي لمصر خلال ٢٠٢٠
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محمد الاسكندرانى
قال الدكتور عبد العاطى المناعى رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي أنه يقوم خلال هذه الايام بجولة افريقية تشمل دولتي السودان و تشاد، للقاء عدد من المسؤلين في القطاع الحكومى والخاص، لعرض برامج السياحة العلاجية المختلفة.

وأوضح " المناعي " أن هذه الزيارة تأتي عقب زيارة ناجحة قام بها الشهر الماضي لدولة نيجيريا، تم خلالها ابرام عده عقود و بروتوكولات تعاون، سوف تدر عائد علي القطاعي الطبي والسياحي بمصر.

أكد " المناعي " أن الهدف من هذه الجولات هو دعم اواصل الاخاء والتعاون بين مصر ودول القارة الافريقة، لتلبيه احتياجات هذه الدول و دعم الاستثمار في القطاعي الصحي و السياحي بمصر وللترويج لسياحة التدريب.

وأوضح " المناعي " أنه يسعي لجذب 250000مريض افريقي لمصر خلال عام ٢٠٢٠ ويتطلع لزيادة هذا العدد عام بعد عام، خاصة وأن الدول الافريقية تنفق اكثر من 6مليار دولار سنويا علي السياحة العلاجية.

وأكد "المناعى" أن مصر تتمتع بجودة وتعدد الخدمات الطبية المقدمة بها وتتميز بمنافسة سعرية، حيث يحصل القادمون إليها بمزيا علاجية وسعرية عاليه فضلا علي تمتعهم بالسياحة والتسوق ايضا .
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