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تكنولوجيا

موجز التكنولوجيا | تصوير فيلم لـ ديفيد ليتش بـ كاميرا iPhone 11 Pro.. وإرسال واستقبال الفيديوهات على واتساب يعرض هاتفك للاختراق

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
صدى البلد
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كريم جمال

كشفت شركة آبل الأمريكية عن برومو فيلم جديد للمخرج الأمريكى الشهير ديفيد ليتش تم تصويره بكاميرا أحدث هواتفها iPhone 11 Pro، وهو مخرج فيلم a billion dollar الشهير.


هناك مشكلة تهدّد مستخدمى تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، وهى إرسال واستقبال ملفات الفيديو من نوع MP4، وهى التى تعرض تلك الهواتف للاختراق. 



تعرف فئة الـ Note فى هواتف العملاق الكورى الجنوبى سامسونج، لذلك يحرض عشاق أنجرويد على إقتناء أحدث هواتف تلك الفئة لما تقدمه من أداء قوى وبطاريات كبيرة تضمن العمل لمدة يوم كامل، إلا أن العيب الوحيد هو سعرها المرتفع.



لاشك أن عملية شراء هاتف آيفون الأشهر فى العالم والمقدم من علامة آبل الأمريكية الفاخرة هو أمر سيكلفك الكثير من الأموال، بسبب أسعار هواتف آيفون المرتفعة، إلا أن هناك عروض مغري لا يعرفها الكثيرون حول العالم.



ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal أن شركة الهواتف الصينية العملاقة هواوى قامت بتصنيع هاتف Mate 30 بدون التكنولوجيا الأمريكية التى كانت تستخدمها في السابق واعتمدت بدلا منها على شركات أخرى.



يفصلنا عن إطلاق هاتف nova 6 5G 48 ساعة فقط، والذي تنافس به هواوى الصينية فى فئة الهواتف المتوسطة عالية المواصفات، والذي يتم الكشف عنه بعد غد الموافق 5 ديسمبر.



كشفت شركة موتورولا الصينية عن الصور الرسمية لهاتف Motorola One Hyper، والمنتظر الكشف عنه خلال الـ24 ساعة الحالية فى البرازيل.



انطلقت صباح الأحد الماضي فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT2017، في دورته 21 والتي تعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "خارج التوقعات" بمركز معارض مصر في القاهرة الجديدة خلال الفترة من 3-6 ديسمبر الجاري، والذي يشهد عددا من الفعاليات والإنجازات والمبادرات.
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