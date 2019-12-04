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منوعات

اشتعال نيران على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية بسبب تابلت

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:13 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
شعر الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية بالخوف الشديد ليس لخطأ من قبل طاقم الطائرة أو مشكلة ميكانيكة أو مطبات هوائية عنيفة، ولكن بسبب جهاز لوحي "تابلت".

واجه الركاب الذين يسافرون على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) أخطارًا محتملة بعد أن تم الإبلاغ عن تعرضهم للذعر بعد ملئ الدخان للمقصورة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ترجع تفاصيل الحادث في أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو بلندن، حيث سقط "تابلت" بين مقعدين، ولسوء لحظ صدرت أدخنة شديدة منه.

ويحكي أحد ركاب الطائرة قائلًا:" شخص ما نسي جهازه اللوحي داخل المقعد وعندما قام بوضع المقعد مرة أخرى في وضع مستقيم وضع القرص اللوحي مثقوبًا أو مثنيًا وقد اشتعلت فيه النيران".

وحدث الحريق بسبب بطاريات الليثيوم الحساسة للغاية ففي حالة تم اختراقها أو ثقبها تحترق.

وفقًا لمقطع فيديو تم نشره على Twitter ، فقد حدث الموقف بسرعة شديدة، ولكن لحسن الحظ، قام موظفو الخطوط الجوية البريطانية على متن الطائرة بالتصرف بسرعة كبيرة، ونجحوا في صرف الخطر. 

وردت شركة الطيران البريطانية على الفيديو، مادحة موظفيها لعملهم السريع، وقال متحدث باسم شركة الطيران:" أنا سعيد لسماع أن الموظفين كانوا قادرين على المساعدة".
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