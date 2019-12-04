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فن

منذر رياحنة ينشر صورة برفقة لقاء الخميسي.. شاهد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
منذر رياحنة ولقاء
منذر رياحنة ولقاء الخميسي
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محمد بدران
نشر الفنان منذر رياحنة، صورة، عبر حسابه على " انستجرام"، من حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة .

وظهر منذر رياحنة بصحبة النجمة لقاء الخميسي وعلق عليها "من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي منذر رياحنة مصر الاسكندرية جلال الشرقاوي الاردن حب الأردن".

يذكر ان آخر اعمال منذر رياحنة فى الدراما المصرية مسلسل "أبو عمر المصري"، المأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين فشير، وتم دمجهما معًا، وتدور أحداثه حول شخصية "فخر"، الذى يتحول من محامٍ يدافع عن الفقراء إلى عضو فى تنظيم داعش الإرهابى.

المسلسل من بطولة أحمد عز، وأروى جودة، ومنذر رياحنة، وأمل بوشوشة وعارفة عبد الرسول ومحمد سلام، سيناريو وحوار مريم ناعوم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجناينى.

وانضم منذر رياحنة مؤخرا الى ابطال فيلم "ماكو" والذى يشارك فى بطولته ناهد السباعى ومنة فضالى.
منذر رياحنة ينشر صورة برفقة لقاء الخميسي.. شاهد
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