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رياضة

المنوفية تحافظ على الصدارة.. والتعليم العالي يقفز للمقدمة بدوري الجامعات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
انتهت مباريات الجولة الرابعة من دوري الجامعات للمستويين الاول والثاني اليوم ، حيث اقيمت مباريات المستوي الثاني امس واختتمت الجولة باقامة مباريات المستوى الاول اليوم.

مباريات دوري الجامعات المستوى الاول 
اسفرت الجولة الرابعة عن فوز كل من جامعة القاهرة على جامعة الزقازيق بنتيجة ٣/ ٢ ، والمنوفية علي الاسكندرية بنفس النتيجة ، وتعادل كل من بنها مع جنوب الوادي ، و طنطا مع بني سويف بنتيجة واحدة وهي ١/ ١.

بهذه النتائج يتصدر فريق جامعة المنوفية الترتيب برصيد ٩ نقاط يليه فريق جامعة بنها برصيد ٨ نقاط.

مباريات دوري الجامعات المستوى الثاني

فيما اسفرت مباريات امس في المستوى الثاني عن فوز مدينة السادات علي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بثلاثة اهداف نظيفة ، والتعليم العالي على بورسعيد بنتيجة ٤ / ١ ، وتعادل الاكاديمية العربية مع المنصورة ٢ / ٢.

بهذه النتائج يخطف فريق التعليم العالي الصدارة من جامعة مدينة السادات بعد تساوي الفريقين في النقاط برصيد ٩ نقاط لكل منهما ولكن يتفوق التعليم العالي بفارق الاهداف.
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